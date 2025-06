Coltello alla gola del portinaio intervenuto per calmarlo dopo che la visita medica è saltata

Una scena inquietante si è consumata presso gli ambulatori Asl 3 di Villa De Mari a Pra', dove un portinaio si è trovato in grave pericolo, minacciato con un coltello alla gola da un utente esasperato. Questo ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario evidenzia una preoccupante escalation di aggressioni, mettendo a rischio la sicurezza di chi dedica la propria vita al benessere degli altri. È indispensabile intervenire immediatamente per tutelare chi lavora in prima linea.

Ennesimo grave episodio di aggressione al personale sanitario, questa volta presso gli ambulatori Asl 3 della struttura Villa De Mari a Pra'. Verso la fine della mattinata di venerdì 20 giugno 2025 un utente abituale, appreso della necessità di rimandare la prestazione, ha iniziato a manifestare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Coltello alla gola del portinaio, intervenuto per calmarlo dopo che la visita medica è saltata

