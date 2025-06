Colonna di fumo nero a Napoli Est raffica di chiamate ai pompieri | ma non era un incendio

Una gigantesca colonna di fumo nero si alza nel cielo di Napoli Est, visibile a chilometri di distanza e generando allarme tra i residenti. Nonostante le numerose chiamate ai vigili del fuoco e alla Capitaneria di Porto, fortunatamente si scopre che non si tratta di un incendio. Un episodio che tiene con il fiato sospeso, pronti a scoprire cosa si nasconde dietro questa misteriosa nube. Continua a leggere per svelare tutti i dettagli.

Colonna di fumo nero visibile per km nella zona del Porto di Napoli. Allertati vigili del fuoco e Capitaneria di Porto: ma non si è trattato di un incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incendio a Casalnuovo di Napoli, fiamme nel parcheggio: grande colonna di fumo nero sulla città - Un'imponente colonna di fumo nero avvolge Casalnuovo di Napoli, dove un incendio ha coinvolto il parcheggio di viale dei Pini.

Le immagini inviate dai residenti al deputato Francesco Emilio Borrelli e alla consigliera regionale di Europa Verde Roberta Gaeta, denunciano la fuoriuscita continua da oltre due giorni di una colonna di fumo denso e nero proveniente dal pontile Bausan del Vai su Facebook

Nel corso dei festeggiamenti, in Galleria Umberto I, ha preso fuoco il giaciglio di un clochard ? Fumo nero visibile a distanza, il fuoco è stato prontamente spento da un'operatore ASIA @salv_amoroso #SSCNapoli #CalcioNapoli Vai su X

