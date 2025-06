Colombia 4 arresti per l’omicidio del ricercatore italiano | ancora dubbi sul movente

Le autorità colombiane hanno arrestato quattro persone in relazione all’omicidio del ricercatore italiano Coatti, ma il movente resta avvolto nel mistero. La Procura non ha ancora chiarito le cause di questa tragica vicenda, anche se gli approfondimenti sull’uso dello smartphone di Coatti sono stati fondamentali per ricostruire gli ultimi giorni di vita. Un'indagine che si sviluppa tra interrogativi e nuove scoperte, lasciando aperti molti dubbi sul vero motivo dietro questo drammatico evento.

La Procura non ha smentito né certificato alcuna ipotesi ma, nel documento oggi rilasciato, sembra che un ruolo fondamentale nelle indagini sia stato svolto dallo smartphone di Coatti. "Proprio gli approfondimenti sugli apparati informatici hanno permesso di fare luce sugli ultimi giorni di vita di Coatti", si legge infatti nel resoconto della Procura.

