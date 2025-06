COCKTAIL DA FILM | ogni lunedì al Visiogarden degustazioni a tema cinematografico

cocktail da film ogni lunedì al VisioGarden: un’esperienza sensoriale che unisce il fascino del cinema ai sapori irresistibili dei cocktail. Qual è il segreto nascosto dietro a titoli come Il Grande Lebowski, Jackie Brown e James Bond? La risposta vi sorprenderà e sarà svelata solo al VisioGarden, dove l’estate si trasforma in un’atmosfera di gusto e cultura, tra degustazioni e chiacchiere cinefile! Il primo...

Cos’hanno in comune Il grande Lebowski, Jackie Brown e James Bond? Sì, certo, parliamo di gloriosi cult sempreverdi, ma la risposta giusta è un’altra. E la troverete solo al VisioGarden tutti i lunedì sera dalle 19.30 alle 21.30! Ogni titolo, infatti, richiama un cocktail altrettanto glorioso e l’oasi urbana di via Asquini si trasformerà per tutta l’estate in uno spazio dove le degustazioni incontrano le chiacchiere cinefile! Il primo appuntamento con COCKTAIL DA FILM è fissato per lunedì 23 giugno e vedrà protagonista il White Russian, cocktail simbolo di Jeffrey “Drugo” Lebowski, protagonista del cult Il Grande Lebowski (1998). 🔗 Leggi su Udine20.it