Claudio Amendola polemico con gli assenti ne I Cesaroni | Vogliono tornare? Ci pensavano prima Non ne abbiamo bisogno

Claudio Amendola, ospite all'Italian Global Series Festival di Rimini, si scaglia contro le assenze di Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Alessandra Mastronardi ne "I Cesaroni". Con tono polemico, ha sottolineato che nessuno ha scelto di abbandonare la serie per volontĂ propria, evidenziando invece quanto il cast abbia sempre riconosciuto il valore dello show. La sua dichiarazione accende una nuova discussione sulla rinascita di un grande classico della TV italiana.

Claudio Amendola: “Sul set de I Cesaroni abbiamo rischiato un brutto incidente, Antonello Fassari ci ha protetto” - Claudio Amendola rivela un episodio intenso sul set de I Cesaroni – Il ritorno, dove il rischio di un incidente avrebbe potuto avere conseguenze gravi.

