Classifica Mondiale Moto3 2025 | Rueda padrone Lunetta settimo dopo il Mugello

La stagione Moto3 2025 sta infiammando gli appassionati di motociclismo, con protagonisti che si sfidano in un duello mozzafiato per la vetta della classifica. Dopo il GP d'Italia al Mugello, José Antonio Rueda guida con autorità, ma la lotta per il podio è più aperta che mai. Tra le sorprese emerge Luca Lunetta, settimo dopo una gara entusiasmante. La corsa ai punti promette ancora grandi emozioni!

CLASSIFICA MOTO3 2025 (dopo GP Italia). 1 José Antonio Rueda (KTM) 162 2 Angel Piqueras (KTM) 106 3 Alvaro Carpe (KTM) 105 4 Joel Kelso (KTM) 93 5 Maximo Quiles (KTM) 85 6 Taiyo Furusato (Honda) 77 7 Luca Lunetta (Honda) 63 8 David Munoz (KTM) 62 9 Adrian Fernandez (Honda) 61 10 David Almansa (Honda) 56 11 Ryusei Yamanaka (KTM) 55 12 Dennis Foggia (KTM) 49 13 Matteo Bertelle (KTM) 40 14 Valentin Perrone (KTM) 35 15 Stefano Nepa (Honda) 31 16 Guido Pini (KTM) 29 17 Scott Ogden (KTM) 29 18 Riccardo Rossi (Honda) 20 19 Cormac Buchanan (KTM) 20 20 Jacob Roulstone (KTM) 20 21 Nicola Carraro (Honda) 20 22 Adrian Cruces (KTMHonda) 13 23 Ruche Moodley (KTM) 11 24 Vicente Perez (KTM) 7 25 Joel Esteban (KTM) 7 26 Marcos Uriarte (Honda) 3 27 Tatchakom Buasri (Honda) 1 28 Noah Dettwiler (KTM) 0 29 Eddie O'Shea (Honda) 0 30 Jakob Rosenthaler (KTM) 0 31 Max COOK (Honda) 0.

Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda resta leader a +52 su Piqueras, sesto Luca Lunetta - La stagione Moto3 2025 è già infuocata: Rueda mantiene la leadership con 52 punti di vantaggio su Piqueras, mentre Luca Lunetta si piazza in sesta posizione.

