Classifica Mondiale Moto2 2025 | Gonzalez vince al Mugello e allunga in testa Vietti nono

Il mondiale Moto2 2025 si infiamma dopo il GP Italia: Gonzalez conquista due vittorie consecutive al Mugello, allungando in classifica. Con 143 punti, il pilota spagnolo si conferma leader incontrastato, mentre Vietti, nono, fatica a tenere il passo. La sfida tra i protagonisti è più avvincente che mai. Chi saprà emergere nelle prossime tappe? La corsa verso il titolo è appena iniziata!

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025 (dopo GP Italia). 1 Manuel Gonzalez 143 2 Aron Canet 134 3 Diogo Moreira 103 4 Barry Baltus 94 5 Jake Dixon 85 6 Senna Agius 80 7 Deniz Oncu 71 8 Albert Arenas 66 9 Celestino Vietti 63 10 Marcos Ramirez 61 11 Filip Salac 52 12 Alonso Lopez 50 13 Daniel Holgado 37 14 Izan Guevara 37 15 David Alonso 36 16 Joe Roberts 34 17 Tony Arbolino 31 18 Ivan Ortolà 19 19 Collin Veijer 11 20 Darryn Binder 10 21 Alex Escrig 10 22 Zonta VD Goorbergh 10 23 Mario Aji 8 24 Adrian Huertas 5 25 Oscar Gutierrez 4 26 Sergio Garcia 3 27 Jorge Navarro 1 28 Daniel Muñoz 1 29 Yuki Kunii 0 30 Ayumu Sasaki 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto2 2025: Gonzalez vince al Mugello e allunga in testa, Vietti nono

