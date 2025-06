Classifica Album 13-19 giugno Io Non Sarei di Alessandra Amoroso irrompe al primo posto

La scena musicale italiana si accende ancora di più con l'ultimo aggiornamento della classifica album Fimi-Gfk, che vede la vittoria di Alessandra Amoroso con "Io non sarei" al primo posto. Tra novità e conferme, il panorama nostrano si distingue per la sua vivacità, con artisti come Bresh e Coez a completare un podio ricco di talento. Scopriamo insieme i dettagli di questa top ten che rispecchia la passione e la creatività del nostro Paese.

La Classifica Album redatta da Fimi – Gfk per la settimana dal 13 al 19 giugno, ha due new entry in top ten, ed un podio nel quale figurano tre artisti nostrani: Alessandra Amoroso, Bresh e Coez. La top ten si apre con Alfa in discesa dalla #9, (alla #10) con Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (Deluxe), riedizione del terzo lavoro in studio dell'artista genovese. Arrivato a tre anni di distanza da Nord, l'album contiene la sanremese Vai presentata alla 74edizione del Festival, Il Filo Rosso e l'ultimo singolo, A Me Mi Piace che vede il feat di Manu Chao. Scivola dalla #2 alla #9, Locura di Lazza: pubblicato lo scorso settembre, l'album è presente nella classifica da 39 settimane nel corso delle quali ha conquistato quattro dischi di platino.

