Città di Ancona Palombina è più Dolce che Amare

La prima settimana del Città di Ancona - Trofeo Fumo di Moka termina con i primi verdetti. Giovedì, la seconda giornata del girone B (penultimo turno prima della fase a eliminazione diretta) regala il primo posto a Dolce Amare Palombina con due vittorie su due. L’ultima con l’Homes in Ancona. Un incontro affatto semplice per il Dolce Amare, che infatti passa in vantaggio (3-2) a soli otto minuti dal triplice fischio. Prima del centro di Di Placido, i ragazzi di Halimi rimontano lo svantaggio, causato da Mechri, grazie a Fioretti e Di Iorio. Nella ripresa la Homes in Ancona la riacciuffa con la stoccata di Di Rocco, ma, sugli sviluppi del portiere di movimento, Montalti colpisce un palo interno che favorisce il tap-in decisivo: Di Placido mette in rete la palla che vale il primo posto nel girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net