Cisternone al via da lunedì 23 giugno i lavori di asfaltatura del manto stradale | come cambia la viabilità

A partire da lunedì 23 giugno, prenderanno il via i lavori di asfaltatura del tratto antistante al Cisternone, lungo 150 metri e situato sul lato sud, in direzione piazza della Repubblica-Stazione. Questa operazione, che comprende la fresatura del manto stradale deteriorato, cambierà temporaneamente la viabilità, ma garantirà una strada più sicura e scorrevole. Restate aggiornati per conoscere le modifiche alla circolazione e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Prenderanno il via lunedì 23 giugno i lavori di asfaltatura del tratto stradale, lungo 150 metri, antistante al Cisternone, lato sud. Ovvero le corsie in direzione piazza della Repubblica-Stazione. L'intervento prevede la fresatura dell'attuale manto stradale, che si presenta in cattive.

