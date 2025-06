circolo sambenedettesi e il ricordo dello scultore paolo annibali

Il Circolo dei Sambenedettesi rende omaggio a Paolo Annibali, uno scultore di straordinario talento e cuore generoso, recentemente ricordato nelle esequie. Uomo di cultura e passione, la sua presenza ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro sodalizio e nella comunità . La sua arte e il suo spirito continueranno a ispirarci, mantenendo vivo il suo ricordo tra le mura della nostra città , dove il suo lascito artistico e umano rimarrà per sempre.

Il Circolo dei Sambenedettesi si sofferma sulla figura di Paolo Annibali, lo scultore prematuramente scomparso e del quale l’altro giorno sono stati celebrati i funerali. "Artista di assoluto valore, amico e sostenitore del nostro sodalizio e insignito della Tessera ad honorem per l’opera artistica complessiva e la profonda passione per la tradizione culturale della nostra cittĂ , ha avuto una frequentazione costante delle nostre attivitĂ e un’attenzione permanente alle iniziative fatte dal Circolo per la memoria della cittĂ - dichiara il Presidente del CDS, Gino Troli - Paolo stesso ha contribuito alla memoria in maniera attiva lasciando segni monumentali di grande rilievo e fortemente identitari che rimarranno nel tempo a ricordare la grandezza del suo magistero artistico: le grandi porte scolpite delle chiese cittadine che tutti hanno ammirato come messaggio profondamente religioso alla comunitĂ cittadina, i monumenti che ha realizzato per la cittĂ come i Sognatori a Piazza Matteotti e Il mare, il ritorno" alla banchina Malfizia del porto, quest’ultimo fortemente voluto dal nostro Circolo e dal 2002 punto di riferimento per ogni cerimonia del Mare a San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it