circolo della caccia in festa la cerimonia per i nuovi soci

celebrato l’ingresso dei nuovi soci, rinnovando così il legame tra tradizione e innovazione. Un momento di grande prestigio che sottolinea l’importanza del circolo nel panorama culturale bolognese, consolidando la sua posizione come punto di riferimento per gli appassionati e i cultori della caccia e delle attività culturali. La serata si è conclusa con un brindisi augurale, segnando un nuovo capitolo di storia e di amicizia all’interno di questa nobile comunità.

Il Circolo della Caccia si rinnova. Una tradizione che accompagna la storia di Bologna dal 1888 con incontri culturali, ricevimenti e convegni. Centotrentasette anni di un percorso che poche realtà riservate al piacere hanno potuto raggiungere. L'altra sera il Presidente Roberto Iseppi assieme all'Economo Tesoriere Roberto Sollevanti e agli altri membri del Consiglio Direttivo, durante la cerimonia nella splendida cornice di Palazzo Spada, hanno presentato poco meno di una trentina di nuovi Soci. Tra loro alcuni sono divenuti membri del Circolo portando avanti una consuetudine di famiglia come il dottor Renato Zanotti, benemerito da quest'anno con appartenenza da 45 anni, che ha dato continuità con il figlio Paolo.

