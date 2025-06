Cinque serate di musica teatro giornalismo | Arawordbridge un festival per tutta l’estate

Scopri l'estate magica di Arawordbridge, un festival che trasforma Costa Volpino e Lovere in un palcoscenico di emozioni tra musica, teatro e giornalismo. Cinque serate indimenticabili, tutte gratuite e immerse in atmosfere suggestive sul Lago d’Iseo. Nato in occasione della Capitale Italiana della Cultura, ora l’evento si estende per tutta l’estate, regalando momenti unici a residenti e visitatori. Non perdere l’appuntamento: l’estate ti aspetta!

Costa Volpino-Lovere. Cinque appuntamenti, cinque serate di musica, teatro, giornalismo tra la ‘Baia delle Rose’ a Costa Volpino e la piazza XIII Martiri di Lovere, location suggestive in riva al Lago d’Iseo. Tutti gli eventi saranno gratuiti (a partire dalle 20.45) Il festival ‘ Arawordbridge’ è nato due anni fa in occasione di Bergamo e Brescia capitale della cultura, ma stavolta coprirà tutta l’estate, partendo il 28 giugno per concludersi il 12 settembre. Arawordbridge un ponte che ancora una volta unisce e non divide, i confini che fanno da unione e non da divisione. Un festival per tutti, dagli amanti del teatro o della letteratura, della musica o della religione e della comicità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cinque serate di musica, teatro, giornalismo: Arawordbridge, un festival per tutta l’estate

