Cinquantesimo anniversario della morte di Josemaria Escrivá una messa in ricordo del fondatore dell' Opus Dei

cinquanta anni dalla sua scomparsa, celebriamo con devozione e gratitudine la memoria di San Josemaría Escrivá, il santo che ha portato l’umanità a riscoprire la santità nel quotidiano. La sua vita, esempio di fede e dedizione, continua a ispirare milioni di persone nel percorso di crescita spirituale. In questi giorni di ricordo, uniamoci in preghiera per onorare il suo lascito e perseguire il suo sogno di una santità accessibile a tutti.

Cinquanta anni fa, il 26 giugno 1975, moriva a Roma san Josemaría Escrivá, fondatore dell'Opus Dei. Un sacerdote, un innamorato di Dio, un padre con lo sguardo aperto e il cuore appassionato, che ha cambiato per sempre il modo in cui molti cristiani guardano alla vita quotidiana.

