Cinquantesimo anniversario della morte di Josemaria Escrivá una messa in ricordo del fondatore dell' Opus Dei

Cinquanta anni fa, il 26 giugno 1975, Roma piangeva la scomparsa di san Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei. Uomo di fede profonda e visione illuminata, ha insegnato a milioni di vedere la santità nella vita di ogni giorno. In questi giorni commemorativi, ci uniamo nel ricordo e nella gratitudine, celebrando il suo esempio di dedizione e amore divino che ancora ispira. Un momento di riflessione per custodire il suo lascito spirituale.

Cinquanta anni fa, il 26 giugno 1975, moriva a Roma san Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei. Un sacerdote, un innamorato di Dio, un padre con lo sguardo aperto e il cuore appassionato, che ha cambiato per sempre il modo in cui molti cristiani guardano alla vita quotidiana. In questi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it