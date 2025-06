Cini motor festival a Cinisello Auto moto musica e street food

Se siete appassionati di motori, musica e buon cibo, il Cini Motor Festival a Cinisello è l’evento da non perdere! Auto e moto, d’epoca e tuning, intrattenimento per famiglie e street food saranno protagonisti in piazza Gramsci. Un’occasione unica per immergersi nel mondo dei motori, scoprire novità e vivere un giorno all’insegna di divertimento e adrenalina. La seconda edizione sta già facendo vibrare la città…

Il mondo dei motori nella sua più ampia accezione, auto e moto, anche d’epoca e auto tunning, componentistica e accessori, con attività di intrattenimento per bambini e famiglie, vendita e somministrazione a corollario. In piazza Gramsci per tutta la giornata ci saranno concessionari, rivenditori, ricambiati, detaiking, officine, oltre a musica dal vivo e street food. È iniziata ieri la seconda edizione della manifestazione " Cini motor festival " promossa dal Comune. Una kermesse in cui i protagonisti del settore potranno esporre le proprie eccellenze con stand dedicati e attività aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Cini motor festival“ a Cinisello. Auto, moto, musica e street food

