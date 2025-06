Cinema sotto le stelle con ’Il tempo che ci vuole’ di Cristina Comencini

Vivi un’esperienza unica sotto il cielo stellato di Cesena con la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’. Domani alle 21.30 all’Arena San Biagio, potrai incontrare Francesca Comencini e scoprire il suo premiato film ‘Il tempo che ci vuole’, un racconto intimo degli anni ’70 che ti farà riflettere e emozionare. Non perdere questa occasione di immergerti nel mondo del cinema e delle storie che restano nel cuore.

A Cesena prosegue la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’. Domani, alle 21.30, l’Arena San Biagio ospiterà un evento speciale con Francesca Comencini, che sarà in città per presentare ‘Il tempo che ci vuole’, il suo ultimo film, vincitore di ben 5 Nastri d’Argento. Attraverso uno sguardo intimo e autobiografico, la regista racconta la sua infanzia e adolescenza negli anni ’70, quando, sul set del celebre Pinocchio diretto dal padre Luigi Comencini, scopre la magia del cinema. Ma il percorso di crescita è tutt’altro che lineare: la pellicola esplora i conflitti generazionali, la fatica di diventare adulti, il confronto con la tossicodipendenza, e la ricerca di una propria voce – in un dialogo profondo e talvolta doloroso con la figura paterna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinema sotto le stelle con ’Il tempo che ci vuole’ di Cristina Comencini

