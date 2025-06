Cina | stabilite oltre 24.000 imprese a investimento estero nei primi 5 mesi dell’anno

La Cina continua a essere una meta privilegiata per gli investimenti esteri, con oltre 24.000 nuove imprese create nei primi cinque mesi del 2025, segnando un aumento del 10,4%. Nonostante una diminuzione del 13,2% negli IDE rispetto all’anno precedente, il Paese mantiene un ruolo strategico nel panorama globale. Questa dinamica riflette la resilienza e le opportunità offerte dal mercato cinese, rendendolo un fulcro da monitorare per gli investitori di tutto il mondo.

Nei primi cinque mesi del 2025 sono state istituite 24.018 nuove imprese a investimento estero nella Cina continentale, rappresentando un aumento del 10,4% su base annua, ha riferito venerdi' il ministero del Commercio. Da gennaio a maggio, gli investimenti diretti esteri (IDE) in uso effettivo nella Cina continentale sono ammontati a 358,19 miliardi di yuan (circa 49,96 miliardi di dollari), in calo del 13,2% rispetto allo scorso anno, secondo quanto riferito dal ministero. L'utilizzo effettivo degli IDE nel periodo e' stato pari a 91,52 miliardi di yuan per il settore manifatturiero e a 259,64 miliardi di yuan per il settore dei servizi.