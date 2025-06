Cina-Kazakhstan | presidente Xinhua incontra direttrice complesso TV-radiofonico presidenza kazaka

In un incontro di grande rilievo tra le realtà mediatiche di Cina e Kazakistan, Fu Hua, presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, ha incontrato Raushan Kazhibayeva, direttrice del complesso televisivo e radiofonico della presidenza kazaka, ad Astana. Le parti hanno firmato un accordo di cooperazione, sottolineando il loro impegno nel affrontare i profondi cambiamenti del panorama informativo globale. Questa collaborazione promette di rafforzare i legami mediatici tra i due paesi e aprire nuove prospettive di dialogo e sviluppo.

Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, ha incontrato oggi ad Astana Raushan Kazhibayeva, direttrice del complesso televisivo e radiofonico della presidenza kazaka. Durante l’incontro, le due parti hanno firmato un accordo di cooperazione. Fu ha osservato che il panorama informativo globale sta attraversando profondi cambiamenti. Ha espresso la disponibilita’ di Xinhua a collaborare con il complesso televisivo e radiofonico della presidenza kazaka per costruire consenso, rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, promuovere lo scambio di tecnologie e di personale, ed espandere la comunicazione e la cooperazione a tutto campo attraverso piattaforme come il China-Central Asia News Agency Forum e lo Shanghai Cooperation Organization Media and Think Tank Forum, contribuendo cosi’ alla costruzione di una comunita’ Cina-Kazakhstan dal futuro condiviso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it