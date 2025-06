Cina condanna i raid Usa ' violato il diritto internazionale'

La Cina condanna fermamente i raid statunitensi sull'Iran, ritenendoli una violazione grave del diritto internazionale e degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite. In una dichiarazione ufficiale, Pechino invita tutte le parti coinvolte a esercitare massima moderazione e a cercare soluzioni diplomatiche per ridurre le tensioni in Medio Oriente. La comunità internazionale osserva con attenzione questi sviluppi, sottolineando l’importanza di rispettare i principi fondamentali per la pace globale.

"La Cina condanna fermamente l'attacco americano all'Iran e agli impianti nucleari sotto la supervisione dell' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Questa mossa degli Stati Uniti viola gravemente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e aggrava le tensioni in Medio Oriente ". Lo sostiene in una nota il ministero degli Esteri di Pechino. "La Cina invita le parti in conflitto, in particolare Israele, a cessare il fuoco il prima possibile, a garantire la sicurezza dei civili e ad avviare il dialogo e i negoziati ".

La Cina si pronuncia con fermezza sull'escalation in Medio Oriente, condannando gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran e chiedendo a Israele di cessare le operazioni militari.

