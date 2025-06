Cina condanna gli Stati Uniti e chiede a Israele di cessare gli attacchi | Grave violazione del diritto internazionale

La Cina si pronuncia con fermezza sull’escalation in Medio Oriente, condannando gli attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran e chiedendo a Israele di cessare le operazioni militari. In un comunicato ufficiale, Pechino sottolinea come tali azioni rappresentino una grave violazione del diritto internazionale, minando la stabilità regionale e la pace globale. La posizione cinese si inserisce in un quadro di crescente tensione internazionale, evidenziando l’importanza di dialogo e diplomazia per risolvere i conflitti.

Pechino prende posizione netta sull’escalation in Medio Oriente. In una dichiarazione ufficiale diffusa dal Ministero degli Esteri, la Cina ha condannato “fermamente” l’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, con particolare riferimento ai raid sugli impianti nucleari monitorati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). “Questa mossa degli Stati Uniti viola gravemente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale – si legge nella nota – e aggrava ulteriormente le tensioni nella regione mediorientale”. Pechino ha rivolto un appello urgente a tutte le parti coinvolte nel conflitto, puntando l’attenzione soprattutto su Israele. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cina condanna gli Stati Uniti e chiede a Israele di cessare gli attacchi: “Grave violazione del diritto internazionale”

