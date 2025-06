Cina | cerimonia in onore di Fuxi a Tianshui

Nella suggestiva cornice di Tianshui, nel cuore del Gansu, la cerimonia dedicata a Fuxi ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori. Attrici in abiti tradizionali hanno dato vita a un evento che unisce storia, cultura e spiritualità, celebrando il mitico antenato che ha insegnato al popolo cinese le arti fondamentali come la pesca e l’agricoltura. Un tributo emozionante che rafforza il legame tra passato e presente, e che invita a scoprire le radici profonde della Cina.

Attrici si esibiscono durante una cerimonia in onore di Fuxi, mitico antenato della nazione cinese, nella citta’ di Tianshui, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, il 21 giugno 2025. Una cerimonia in onore di Fuxi, mitico antenato della nazione cinese, si e’ tenuta ieri nella citta’ di Tianshui. Tianshui e’ conosciuta come il luogo di nascita di questa figura mitica, venerata per il suo contributo nell’insegnare al popolo la pesca, la caccia e l’allevamento. Secondo i documenti storici, la commemorazione annuale di Fuxi ha una storia di oltre 2.000 anni. E’ stata inserita nel patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2006. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: cerimonia in onore di Fuxi a Tianshui

In questa notizia si parla di: fuxi - tianshui - onore - cerimonia

De Mita, nelle cerimonia in suo onore messaggio di Mattarella - In occasione del convegno "Ciriaco De Mita – Quando morirò, continuerò a parlare", il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invierà un messaggio per onorare la figura del politico e leader campano.

Cina: cerimonia in onore di Fuxi a Tianshui - Attrici si esibiscono durante una cerimonia in onore di Fuxi, mitico antenato della nazione cinese, nella citta' di Tianshui, nella provincia cinese ... Secondo romadailynews.it