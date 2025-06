Cina baby talento e sempre meno incognite | l’Italia femminile chiude la settimana di VNL a Hong Kong contro le asiatiche

La Cina, con il suo talento emergente e un ricambio generazionale in atto, si presenta come una minaccia sempre più concreta per le squadre internazionali. La giovane selezione asiatica, composta da giovanissime promettenti e veterane esperte, sta dimostrando di saper reinventarsi anche dopo Tokyo 2021. Attenti alla Cina: il futuro del volley femminile si scrive proprio tra le sue mani.

Attenti alla Cina. La squadra asiatica ha iniziato un ricambio generazionale che, di fatto, era iniziato dopo la fallimentare partecipazione a Tokyo 2021, ma il mare magnum delle praticanti cinesi permette sempre di pescare qualcosa di interessante anche se il percorso è lungo e tortuoso. La Cina giovane, tratti giovanissima, con tre minorenni e altre ventenni tra campo e panchina, in queste prime sette sfide di VNL qualcosa di buono lo ha lasciato intravedere, anche se difficilmente ha avuto, anche nel corso della stessa partita, grande continuità di rendimento. Anche ieri due set perfetti contro il Giappone e poi il black out, prima di trovare il successo con il punteggio di 3-1, prima vera impresa della formazione cinese in questa VNL. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cina baby, talento e sempre meno incognite: l’Italia femminile chiude la settimana di VNL a Hong Kong contro le asiatiche

