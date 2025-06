Cina | apertura sala panoramica The Summit of Tianjin nel Tianjin World Financial Center

Scopri la straordinaria vista a 360 gradi di Tianjin dalla nuova sala panoramica “The Summit of Tianjin” al 79° piano del Tianjin World Financial Center. A 310 metri di altezza, questa meraviglia architettonica offre un’esperienza unica tra skyline, fiumi e dettagli urbani. Un’attrazione imperdibile per i visitatori che desiderano ammirare la vibrante città cinese da una prospettiva mozzafiato, inaugurata ufficialmente il 22 giugno 2025. Preparati a vivere un’incantante avventura...

Turisti stranieri visitano la sala panoramica “The Summit of Tianjin” del Tianjin World Financial Center (TWFC), a Tianjin, nel nord della Cina, il 22 giugno 2025. La sala panoramica “The Summit of Tianjin”, situata al 79esimo piano del TWFC, ha aperto ufficialmente al pubblico oggi. I visitatori possono ora godere di una vista panoramica a 360 gradi sul paesaggio urbano di Tianjin da un’altezza di 310 metri. Situato lungo il fiume Haihe, nell’area del centro urbano di Tianjin, il TWFC svetta per 336,9 metri, rendendolo uno dei grattacieli piu’ iconici della citta’ sin dal suo completamento nel 2011. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: apertura sala panoramica “The Summit of Tianjin” nel Tianjin World Financial Center

In questa notizia si parla di: tianjin - panoramica - sala - summit

Manifestazione contro il Remigration Summit in piazza San Babila, fischiato il sindaco Sala (che non c’è) - Il 17 maggio 2025, Milano si è mobilitata contro il Remigration Summit con una grande manifestazione in piazza San Babila.

Cina: apertura sala panoramica The Summit of Tianjin nel Tianjin World Financial Center.

Cina: apertura sala panoramica “The Summit of Tianjin” nel Tianjin World Financial Center - Turisti stranieri visitano la sala panoramica "The Summit of Tianjin" del Tianjin World Financial Center (TWFC), a Tianjin, nel nord della Cina, il 22 ... Lo riporta romadailynews.it