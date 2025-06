CICLOPICI! Tacchini Casadei si confermano egemoni e conquistano l’oro agli Europei per il secondo anno di fila!

impressione, dimostrando una volta ancora il talento e la duro lavoro degli atleti italiani. I ciclopici Tacchini e Casadei si confermano protagonisti indiscussi nel panorama europeo, portando a casa un meritato oro e rafforzando la loro posizione di leader nel canoa velocità. Con questa vittoria, l’Italia celebra un’altra memorabile pagina di eccellenza sportiva, lasciando il segno anche oltre i confini nazionali.

A pochi minuti dal bronzo di BurgoFreschi nel K2 500 arriva l’oro per l’Italia agli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia): nella specialità olimpica del C2 500 maschile, infatti, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei migliorano il bronzo continentale conquistato lo scorso anno, quando vinsero anche sulla doppia distanza (specialità non olimpica), e centrano il titolo. L’imbarcazione azzurra compie una bella rimonta, transitando a metà gara in sesta posizione in 48.513, per poi andare più forte negli ultimi 250 metri, coperti in 47.545, per il crono complessivo di 1:36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CICLOPICI! Tacchini/Casadei si confermano egemoni e conquistano l’oro agli Europei per il secondo anno di fila!

