Ciclista muore travolto da un' auto lungo la Provinciale di San Dalmazio

Tragedia lungo la provinciale di San Dalmazio: un ciclista è stato tragicamente investito e ha perso la vita. Le strade modenesi sono state teatro di recenti incidenti, alcuni fatali, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza sulle nostre arterie di transito. Quanto ancora dobbiamo aspettare prima di intervenire efficacemente per proteggere vite umane e prevenire questi drammatici eventi?

Un'altra vittima sulle strade modenesi, che negli ultimi giorni hanno visto un numero considerevole di incidenti, purtroppo alcuni dei quali con esito mortale. E' accaduto ancora in Appennino, precisamente a San Dalmazio di Serramazzoni. Oggi poco dopo le ore 19.30 si è verificato un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Ciclista muore travolto da un'auto lungo la Provinciale di San Dalmazio

