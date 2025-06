Ciclismo Oggi a Maranello appuntamento col Memorial Manfredini Cassani

Preparati a vivere un emozionante tuffo nel mondo delle due ruote: oggi, a Maranello, si celebra il tradizionale Memorial Manfredini Cassani, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo giovanile. Sulle vie dedicate ai piloti, un percorso che unisce storia e passione, i giovani atleti si sfideranno in un contesto che celebra anche le gesta dei protagonisti delle leggendarie Mille Miglia del 1951. Non perdere questa suggestiva giornata di sport e tradizione, dove ogni pedalata racconta una storia...

Il Memorial Manfredini Cassani a Maranello è un classico appuntamento del ciclismo giovanile nella nostra provincia e si svolgerĂ , come negli ultimi anni, sulle vie dedicate ai piloti, in particolare sulle vie Villoresi e rotonda Cassani che, in coppia, si aggiudicarono la mitica Mille Miglia nel 1951. Pasquale Cassani e Giuseppe Manfredini sono stati i soci fondatori e si sono succeduti alla presidenza del societĂ che è stata insignita della Stella di Bronzo del Coni. Alla gara, patrocinata dal Comune e riservata alla categoria Giovanissimi, saranno impegnate nelle varie categorie un centinaio di atleti con diverse societĂ fuori regione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Oggi a Maranello appuntamento col Memorial Manfredini Cassani

In questa notizia si parla di: cassani - manfredini - ciclismo - maranello

Giro d’Italia 2025, Davide Cassani: “Oggi c’è stata la riscossa del ciclismo italiano” - Il Giro d'Italia 2025 segna una svolta per il ciclismo italiano, come evidenziato da Davide Cassani durante il “Processo alla Tappa” su Rai 2 HD.

Davide Cassani sicuro: “Oggi la riscossa del ciclismo italiano. Pellizzari superlativo, Tiberi paga la caduta” - Nel corso del “Processo alla Tappa” su Rai 2 HD, Davide Cassani esprime fiducia sulla rinascita del ciclismo italiano, commentando la vittoria di Christian Scaroni e il suo compagno Lorenzo Fortunato nella 16ma frazione del Giro d’Italia 2025.

Ciclismo. Oggi a Maranello appuntamento col Memorial Manfredini Cassani; Ciclistica Maranello ospite in Comune. Domenica a Cavriago esordienti in gara; CICLISTICA MARANELLO. VERSO I 50 ANNI.

Ciclismo. Oggi a Maranello appuntamento col Memorial Manfredini Cassani - Il Memorial Manfredini Cassani a Maranello è un classico appuntamento del ciclismo giovanile nella nostra provincia e si svolgerà, ... Secondo sport.quotidiano.net

Maranello, c’è il Cassani-Manfredini - Il Memorial Cassani Manfredini è l’unico appuntamento sulle strade modenesi, mentre esordienti ed allievi saranno impegnati a Villa Grappa (Forlì). Come scrive sport.quotidiano.net