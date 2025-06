ciclismo coltano grube in trionfo sulle strade del valdarno

Il ciclismo si accende nel cuore del Valdarno, dove la Coltano Grube sta lasciando il segno con imprese straordinarie. Con 16 vittorie e numerosi piazzamenti, questa squadra sta dominando la categoria esordienti primo e secondo anno, rivelandosi una forza da rispettare. L’ultimo trionfo a Torre di Mercatale testimonia il talento e la determinazione di questi giovani atleti, pronti a scrivere nuove pagine di gloria nel panorama ciclistico italiano.

 Torre di Mercatale, 22 giugno 2025 – Una Coltano Grube incontenibile quella che vediamo protagonista indiscussa nella categoria esordienti primo e secondo anno dall’inizio della stagione. Lo dimostrano le 16 vittorie conseguite e i tanti piazzamenti. Gli ultimi successi nella piccola frazione di Torre di Mercatale Valdarno in provincia di Arezzo nella Coppa Zucchetti organizzata dal Pedale Toscano Ponticino presenti una novantina di corridori, e anteprima del Campionato Regionale di domenica prossima in Garfagnana dove la società pisana cara alla famiglia Stefanucci sarà la grande favorita. Nel primo anno il successo, settimo stagionale, al termine di una volata di gruppo per Diego Della Polla sul compagno di squadra Stefanini e sul lucchese Bonuccelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net