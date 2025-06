Ciclismo Carolina vince a Sovico è la nuova campionessa lombarda

A Sovico si è accesa la passione del ciclismo, dove giovani talenti hanno scritto nuove pagine di successo. Tra dodici campioni regionali, spicca Carolina Testa, la brillante promessa brianzola che ha conquistato il titolo lombardo nella categoria G6. Classe 2013, portacolori della Salus Seregno De Rosa e sotto l’abile guida di suo padre Samuel, Carolina ha dimostrato che il futuro del ciclismo regionale è già in corsa. La sua vittoria segna un traguardo emozionante e promette grandi sorprese.

Dei dodici nuovi campioni lombardi laureatisi a Sovico, in occasione della settima edizione del Trofeo Giancarlo Ferrari valido per l’assegnazione dei campionati regionali Primi Sprint per la categoria Giovanissimi, Carolina Testa è l’unica brianzola che ha conquistato il titolo. Classe 2013 di Barlassina, portacolori della Salus Seregno De Rosa diretta dal padre Samuel, la pimpante Carolina si è aggiudicata la gara riservata alla categoria G6 femminile vale a dire la prova più attesa della giornata. Dodici anni compiuti lo scorso 8 maggio, la salussina si è imposta allo sprint superando la compagna di squadra Marta Maria Secchi mentre al terzo posto si è classificata Giorgia Nardelli della Società Ciclistica Busto Garolfo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net