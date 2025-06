Ciclismo, a Ponte a Ema Agnini non perdona e fa cinquina.

A Ponte a Ema, tra le colline toscane, il ciclismo dimostra ancora una volta il suo cuore pulsante. Con passione e determinazione, gli allievi si sono sfidati nella tradizionale 76^ Coppa Sei Martiri-Memorial-Gino Bartali, un omaggio al grande campione nato proprio qui. La competizione, autentica pietra miliare del panorama giovanile, ha regalato emozioni intense e sorprese memorabili, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa riserverà il futuro di questo sport.

Ponte a Ema, 22 giugno 2025 – A una settimana dai Campionati Toscani in Garfagnana, gli allievi a Ponte a Ema hanno disputato la gara di anteprima. Nella località fiorentina la 76^ Coppa Sei Martiri-Memorial-Gino Bartali il grande campione nato a Ponte a Ema dove riposa. La gara, classica nobile del calendario allievi, organizzata dalla società sportiva Aquila era valida per il Campionato Fiorentino per gli atleti residenti in Provincia. La vittoria, quinta della stagione al brillante campione toscano crono in montagna Edoardo Agnini, lucchese di Capannori del Team Iperfinish protagonista sino dall’inizio della stagione (ha ottenuto anche 10 piazzamenti con 5 secondi posti) che sta attraversando uno splendido periodo di forma in vista degli importanti appuntamenti dei prossimi 15 giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net