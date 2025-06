Ciaccia alla Civitanovese | Voglio vedere i documenti

Davide Ciaccia, imprenditore laziale ed ex presidente del Teramo, rivela un interesse concreto per la Civitanovese, ma pone una condizione chiara: solo con accesso ai documenti ufficiali. La sua richiesta di trasparenza mette sotto i riflettori la delicata questione gestionale e le tensioni tra le parti. È il momento di chiarire i conti e fare luce sulla verità , perché senza dati verificati il futuro della squadra resta appeso a un filo.

"Non verserò un euro senza avere accesso a dati formali, completi, verificati". Sono le parole di Davide Ciaccia, l'imprenditore laziale ed ex presidente del Teramo, che da alcune settimane si è fatto avanti per acquisire la Civitanovese. In una nota, Ciaccia lamenta la mancata presentazione, da parte del patron Mauro Profili, della contabilità richiesta. "Ho manifestato – ricostruisce l'imprenditore laziale– un interesse concreto, offrendo fin da subito garanzie chiare, solide e verificabili, coinvolgendo anche l'amministrazione comunale per garantire un percorso trasparente. Sono passati oltre 50 giorni.