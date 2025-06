Cia Abruzzo | Agea acceleri i pagamenti e semplifichi le procedure per sostenere davvero le aziende agricole

Cia Abruzzo, rappresentando gli agricoltori italiani della regione, chiede con forza ad Agea di accelerare i pagamenti e semplificare le procedure per sostenere concretamente il settore agricolo. Pur riconoscendo i progressi nell’innovazione digitale, è fondamentale affrontare le criticità ancora troppo pesanti che ostacolano la competitività delle aziende agricole abruzzesi. È ora di agire concretamente, perché il futuro dell’agricoltura regionale dipende da una risposta tempestiva ed efficace.

Cia agricoltori italiani Abruzzo, commentando il rapporto annuale 2024 di Agea, riconosce i progressi nell’innovazione digitale ma sottolinea criticità ancora troppo pesanti che ostacolano concretamente il lavoro e la competitività delle aziende agricole regionali. Ritardi nei pagamenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cia Abruzzo: "Agea acceleri i pagamenti e semplifichi le procedure per sostenere davvero le aziende agricole"

In questa notizia si parla di: abruzzo - agea - pagamenti - aziende

Agea sblocca i pagamenti per gli agricoltori siciliani: 17 milioni per combattere la peronospera - AGEA ha sbloccato pagamenti per agricoltori siciliani, destinando circa 17 milioni di euro per il Piano di sviluppo rurale 2014-2022.

Cia Abruzzo: "Agea acceleri i pagamenti e semplifichi le procedure per sostenere davvero le aziende agricole" https://ift.tt/tV07XWH https://ift.tt/GdmURcK Vai su X

Borghi più belli d’Italia, Abruzzo e Molise protagonisti all’assemblea nazionale Vai su Facebook

Cia Abruzzo: Agea acceleri i pagamenti e semplifichi le procedure per sostenere davvero le aziende agricole; Sichetti (CIA Abruzzo): troppa burocrazia e ritardi nei pagamenti penalizzano le aziende agricole; Agricoltura: Imprudente, pubblicato secondo bando FIRA per aziende agricole danneggiate da eccesso pioggia e peronospora.

Agea e agricoltura: la CIA Abruzzo lancia l’allarme su ritardi e inefficienze - CIA Abruzzo commenta il Rapporto Agea 2024: "ritardi nei pagamenti e burocrazia mettono a rischio le aziende agricole" ... Come scrive abruzzonews.eu

A giugno i nuovi pagamenti di Agea - Agea ha emesso, dal 12 giugno ad oggi, cinque decreti di pagamento per un importo complessivo pari a oltre 125 milioni . Scrive myfruit.it