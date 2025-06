Ci vorrebbe un manager

Un manager capace di coordinare e valorizzare le potenzialità della piazza, creando un’offerta ricca e coinvolgente per la città. La presenza di grandi eventi come la Notte Rosa e Radio Bruno dimostra il potenziale, ma serve una strategia forte per attirare imprenditori e pubblico. Cristian Palazzi sogna un centro vibrante, dove intrattenimento e opportunità possano crescere insieme, rendendo Forlì una meta imperdibile dell’estate italiana.

"La piazza contiene 9mila persone, e dovrebbe ospitare eventi con grandi nomi. La Notte Rosa è una delle poche iniziative estive insieme al Radio Bruno che richiama gente. Non si può organizzare tutto alla Rocca di Caterina. Così non si trovano imprenditori che vogliano investire in centro a Forlì." Cristian Palazzi, 54 anni, gestisce il bar pasticceria Lovo nel loggiato sotto il Comune, e vorrebbe più intrattenimento. "Servirebbero tanti eventi, che possano andare bene a pubblici di diverse età. Ci vuole un manager, non un assessore, a gestire questo tipo di manifestazioni. Anche il San Domenico – spiega –, che attira persone anche da fuori città, non può stare aperto solo quattro mesi.

