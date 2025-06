Ci stanno razionando l’acqua per venderla ai paesi ricchi

In un mondo in cui l'acqua diventa sempre più preziosa, emergono inquietanti strategie di razionamento che favoriscono le superpotenze a discapito delle popolazioni locali. Un progetto segreto e controverso mette in discussione i principi di equità e sostenibilità, sollevando dubbi etici e ambientali. È tempo di riflettere sulle conseguenze di queste scelte e di chiedersi: quale sarà il nostro ruolo in questa crisi globale?

E' in corso da anni un progetto che prevede un razionamento di alcune attività per dare l'acqua alle super potenze del mondo.

Ci stanno razionando l’acqua per venderla ai paesi ricchi.

Anche i supermercati stanno per rimanere senz’acqua? In molti la stanno razionando (e non solo quella frizzante) - Tra la siccità e la mancanza di CO2, quest’anno sembra proprio che in tema di acqua ci sia più di un problema da affrontare. greenme.it scrive

Quali Paesi europei stanno prosciugando le loro risorse di acqua dolce? - Gli scienziati temono un'altra estate catastrofica a causa dell'aggravarsi delle condizioni di siccità in Europa ALTRE ... Lo riporta msn.com