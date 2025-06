Ci sono soldi e serietà | ma la casa non si trova

una città vivace e in crescita come Fano. La loro storia riflette un problema comune a molte famiglie: il sogno di una casa propria si scontra con un mercato immobiliare sempre più difficile e stressante. Tra affitti esorbitanti, case lontane dal cuore della città e condizioni poco accoglienti, la ricerca diventa una vera sfida. Eppure, esiste una via d’uscita: scopriamo insieme come affrontare e superare questo dramma degli affitti.

Dramma degli affitti, case difficili da trovare, lontane dal centro, a prezzi esagerati e spesso in condizioni disastrose. E’ quanto sta vivendo la famiglia Omari (padre e madre, 4 figli) che, presa dal desiderio di una abitazione più ampia, ha disdetto il contratto d’affitto in essere prima di aver individuato una alternativa. Si sono così scontrati con la desolante realtà di quanto, anche a Fano, sia complicato trovare un appartamento in affitto, nonostante siano disponibili a pagare fino a 700 euro al mese. "Abbiamo cercato ovunque Fano, Rosciano, Lucrezia, Calcinelli, Fossombrone – spiega la figlia Soraya, 18enne, studentessa del liceo Nolfi – ma ci siamo scontrati con affitti insostenibili: 900-1000 euro al mese, più la fidejussione bancaria, per case spesso fatiscenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ci sono soldi e serietà: ma la casa non si trova"

