Ci ha svegliato il rumore dell'esplosione | parla un cittadino di Isfahan colpita dalle bombe Usa

La notte a Isfahan è stata sconvolta dal fragoroso boato di un'esplosione, lasciando la popolazione sotto shock e nel silenzio della paura. Un cittadino ha condiviso con Fanpage.it il suo drammatico racconto, rivelando come l'informazione sia arrivata solo dopo un'ora dall'accaduto, attraverso agenzie di stampa indipendenti. La tensione cresce in Iran, tra timori e incertezze, mentre si fa strada la domanda: cosa accadrà ora?

A Fanpage.it un cittadino di Isfahan, una delle tre città iraniane colpite dai bombardamenti Usa la scorsa notte, ha raccontato cosa è successo: "Dopo un'ora dall'esplosione, abbiamo appreso la notizia solo tramite agenzie di stampa straniere indipendenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - cittadino - isfahan - svegliato

Iran, Israele riprende l'attacco: "enorme esplosione" al sito nucleare di Isfahan, azzerata la prima linea militare. Attesa per una risposta "imminente" di Teheran. Khamenei: "Non avremo mezze misure" - In un clima di tensione crescente, il nuovo attacco israeliano contro il sito nucleare di Isfahan ha scatenato conseguenze devastanti, con oltre 78 vittime e feriti.

Ci ha svegliato il rumore dell'esplosione: parla un cittadino di Isfahan, colpita dalle bombe Usa.

“Ci ha svegliato il rumore dell’esplosione”: parla un cittadino di Isfahan, colpita dalle bombe Usa - it un cittadino di Isfahan, una delle tre città iraniane colpite dai bombardamenti Usa la scorsa notte, ha raccontato cosa è successo: "Dopo ... Si legge su fanpage.it