Christensen in Serie A | la svolta annuncio dalla Spagna

Il futuro di Christensen potrebbe presto prendere una piega sorprendente: il centrale danese potrebbe lasciare il Barcellona e approdare in Serie A, portando la sua esperienza a rinforzo di una big italiana. Dopo le rivoluzioni in corso nel club blaugrana, l’attenzione si sposta sui possibili trasferimenti. Con un mercato ancora aperto, si attendono sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri del nostro campionato. E le sorprese non sono finite...

Il futuro del danese sarĂ lontano dal Barcellona e ci potrebbe essere un approdo nel nostro campionato per rinforzare una big. Le ultime Il Barcellona adotterĂ una rivoluzione nella rosa. Uno dei calciatori destinati a lasciare il club catalano c’è Christensen. Deco in un’intervista ha confermato Araujo e a questo punto il destino del danese è segnato. Nelle prossime settimane di calciomercato si analizzerĂ con molta calma la situazione e si troverĂ la soluzione migliore. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederĂ nel prossimo futuro. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Christensen in Serie A: la svolta, annuncio dalla Spagna

