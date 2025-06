Chivu | Toccate corde sensibili! C’è un segreto per andare avanti

Cristian Chivu, alla sua prima vittoria sulla panchina dell’Inter, ha toccato corde sensibili durante la conferenza stampa a Seattle. Con parole piene di emozione e determinazione, ha rivelato un segreto per andare avanti, che potrebbe cambiare il destino dei nerazzurri nel Mondiale per Club. Scopriamo insieme come il tecnico romano intende guidare la squadra verso nuovi traguardi, affrontando le sfide con cuore e strategia.

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro l’Urawa al Mondiale per Club. REMARE – Archiviata la vittoria contro l’Urawa nella seconda giornata del Mondiale per club, in conferenza stampa a Seattle ha parlato ancora Cristian Chivu. L’allenatore ha commentato la sua prima vittoria sulla panchina dell’ Inter. Queste le sue parole: «Qui stiamo toccando qualche corda sensibile per metterci alle spalle le cose negative. Mi ha fatto piacere vedere l’orgoglio, ma anche la reazione in queste due partite al Mondiale. C’è energia e ambizione. Il segreto per superare le difficoltà è quello di remare tutti nella stessa direzione e di restare sulla stessa barca. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Toccate corde sensibili! C’è un segreto per andare avanti»

In questa notizia si parla di: chivu - toccate - corde - sensibili

Netanyahu messo alle corde minaccia la guerra infinita - Negli ultimi giorni, la situazione in Israele si è fatta tesa e complessa, con Netanyahu in difficoltà.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Chivu: «Toccate corde sensibili! C’è un segreto per andare avanti» - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro l'Urawa al Mondiale per Club. Da inter-news.it