Chivu sta provando un'altra Inter | Nico Paz e Arda Guler sarebbero perfetti nel 3-4-2-1

L’Inter di Cristian Chivu sta attraversando una fase di rinnovamento entusiasmante, sperimentando nuove soluzioni tattiche e schemi di gioco. Con l’attenzione rivolta al futuro, il tecnico sta valutando la compatibilità di talenti come Nico Paz e Arda Güler, che potrebbero rappresentare la chiave per un modulo vincente come il 3-4-2-1. La crescita del team promette grandi emozioni e novità da scoprire.

L`Inter di Cristian Chivu è in fase embrionale, l`allenatore sta varando nuove soluzioni e sistemi di gioco e anche ieri, contro l`Urawa Red. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: chivu - inter - provando - altra

Chivu Inter, il Parma si muove per blindarlo: in corso l’incontro per il rinnovo, può saltare un’altra pista! - Il futuro di Cristian Chivu si gioca tra il Parma e l'Inter, con un incontro decisivo tra le parti per il rinnovo.

Tutta la soddisfazione di Chivu per la prima vittoria sulla panchina dell'Inter, arrivata dopo una rimonta contro i giapponesi dell'Urawa Vai su Facebook

Chivu sta provando un'altra Inter: Nico Paz e Arda Guler sarebbero perfetti nel 3-4-1-2; Inter in rimonta, Lautaro-Carboni: Urawa ko 2-1; LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, finale: Carboni regala la prima gioia a Chivu, vittoria al....

Chivu sta provando un'altra Inter: Nico Paz e Arda Guler sarebbero perfetti nel 3-4-1-2 - L`Inter di Cristian Chivu è in fase embrionale, l`allenatore sta varando nuove soluzioni e sistemi di gioco e anche ieri, contro l`Urawa Red Diamonds, i nerazzurri. Come scrive calciomercato.com

Chivu a ITV : "Gioventù ed esperienza, all'Inter c'è bisogno di tutto. Lautaro ha una voglia matta di vincere" - Nel tour di interviste rilasciate alle tv, Cristian Chivu si sofferma anche davanti alle telecamere di Inter TV per un'analisi della prestazione della sua squadra contro i ... Riporta fcinternews.it