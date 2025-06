Chivu | Settimane non facili per l’Inter serviva questa vittoria!

Dopo settimane difficili, l’Inter ritrova il sorriso con una vittoria importante a Seattle, grazie a un 2-1 sull’Urawa Red Diamonds al 92’. Per Cristian Chivu, questa conquista rappresenta molto più di un semplice risultato: è la prima da allenatore nerazzurro, simbolo di determinazione e di un nuovo inizio. Su Inter TV, il tecnico sottolinea come il successo sia il frutto del cuore e dell’impegno dei suoi ragazzi, dimostrando che, anche nelle sfide più dure, la squadra può rinascere.

Per Chivu è la prima vittoria da allenatore dell’Inter, con il 2-1 sull’Urawa Red Diamonds arrivato al 92?. Su Inter TV, il tecnico commenta il successo di Seattle al Mondiale per Club FIFA. QUELLO CHE SERVIVA – Per Cristian Chivu è una “ prima volta ” particolare: «Io di vittorie nell’Inter ne ho fatte, quindi. Per me è la prova dei ragazzi, quello che hanno messo in campo e quello che hanno cercato di fare dalla prima partita contro il Monterrey che hanno proseguito anche in questa partita, nonostante le difficoltà di due squadre che difendevano molto basse. Poi non è mai semplice affrontare un blocco basso, quando la lucidità non è ancora al 100%. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Settimane non facili per l’Inter, serviva questa vittoria!»

