Cristian Chivu, alla sua prima vittoria da allenatore dell’Inter, dimostra di saper portare novità e determinazione. Con un 2-1 in rimonta contro l’Urawa Reds, il tecnico si apre a Sport Mediaset, pronto a scrivere un nuovo capitolo per il club nerazzurro. In tempi difficili, ogni passo avanti conta: la vittoria di oggi è solo l’inizio di un percorso ricco di ambizioni e speranze per il futuro.

C’è poco da fare con questi tempi a disposizione, ma Cristian Chivu sta cercando già di portare novità all’Inter. L’allenatore dopo la vittoria sull’Urawa Reds si è espresso sulla sua prima volta su Sport Mediaset. PRIMA VOLTA – Cristian Chivu ha conquistato la sua prima vittoria da allenatore dell’ Inter alla seconda giornata del Mondiale per Club contro l’ Urawa Red Diamonds. Il 2-1 in rimonta firmato Lautaro Martinez e Valentin Carboni ha regalato una gioia importante per l’allenatore, che ora arriva con maggiore sicurezza all’ultima del girone E con il River Plate. Chivu ha avuto pochi giorni per lavorare ma ha avuto il coraggio di provare e portare novità. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu positivo: «Bisognava ritrovare la vittoria! Buono un aspetto»

