Chivu ha scelto la nuova Inter? Il nuovo modulo non è un mistero | il piano del tecnico

Cristian Chivu si prepara a rivoluzionare l’Inter con un nuovo modulo tattico, il 3-4-2-1, aprendo scenari inediti per i nerazzurri. La scelta di questa formazione, già vista al Mondiale per Club, potrebbe segnare una svolta decisiva nella strategia di gioco. Ma cosa cela davvero il piano di Chivu? Scopriamo tutte le anticipazioni e i possibili sviluppi di questa intrigante rivoluzione tattica.

Ma quella del trequartista, uno o due che siano, è un'idea che frulla nella testa di Cristian Chivu. Resta da capire, però, se questo sia un abito che la squadra è pronta a indossare o se invece è necessario l'intervento di un sarto che sistemi i difetti. Bonny e Thuram dietro Lautaro rappresentano una bella suggestione, entrambi sono calciatori di passo e fisicità, sanno cercare l'ampiezza e puntare l'uomo.

Come giocherebbe l’Inter con Chivu: modulo e tattiche - Con Chivu in panchina, l’Inter potrebbe adottare un modulo flessibile, come il 3-5-2 o il 4-2-3-1, per sfruttare la sua duttilità e senso tattico.

GdS - L'Inter di Chivu al via: il tecnico si è già sentito con alcuni giocatori. Si parte col 3-5-2, ma il modulo può cambiare. Vai su Facebook

#Chivu disegna la sua #Inter ? La probabile formazione contro gli #Urawa ? Vai su X

L'Inter di Chivu è ancora in rodaggio, dal modulo agli uomini: servono tempo e nuovi acquisti; Lautaro da 10, Mikhi tornato alle origini e le ali. Come Chivu sta cambiando l'Inter; Monterrey-Inter, probabile formazione: scelti modulo e regista, grande chance Esposito.

Chivu sperimenta un’Inter diversa: indizio per Nico Paz e Guler? La novità tattica - 1, ma servono nuovi innesti: trequartisti moderni nel mirino, mentre Marotta frena sull'adattamento tattico ... Come scrive fcinter1908.it

Inter: Marotta lo prende dal Real, decisivo il cambio modulo - E la dirigenza potrebbe regalare un rinforzo importante a Chivu La vittoria contro gli Urawa Reds ha permesso di riport ... Si legge su calciomercatonews.com