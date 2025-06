Chivu a Mediaset | Bella prova ma ecco dove dobbiamo migliorare Felice per il rientro di…

Cristian Chivu, alla sua prima uscita su Sport Mediaset dopo la vittoria dell’Inter nel Mondiale per Club, ha espresso orgoglio per la prestazione dei suoi giocatori. Tuttavia, ha anche sottolineato alcune aree di miglioramento fondamentali per consolidare il cammino nerazzurro. La passione e l’analisi lucida del tecnico ci invitano a riflettere sulle sfide future. Ecco cosa ha detto Chivu, tra entusiasmo e spunti per crescere ancora.

Cristian Chivu a Sport Mediaset ha analizzato la vittoria dell’Inter nella seconda partita del Mondiale per Club, ecco le sue dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu ha battuto gli Urawa Reds nella seconda partita del Mondiale per Club. Alla fine della sfida, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Alcune dichiarazioni: CHIVU ANALIZZA LA PARTITA – «Prima di tutto sono contento per la prova dei ragazzi. Non era facile contro una squadra col blocco basso. Abbiamo provato a rompere la loro organizzazione nel primo tempo e nel secondo tempo. È la prima vittoria dopo qualche settimana in cui non sono arrivate soddisfazioni, il calcio è così. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Bella prova, ma ecco dove dobbiamo migliorare. Felice per il rientro di…»

In questa notizia si parla di: chivu - mediaset - ecco - bella

Asllani a Mediaset: «La Champions la coppa più bella e importante della stagione, dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Ecco cosa ha avuto il Napoli in più di noi» - Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Como, sottolineando l’importanza di trasformare la delusione in entusiasmo.

Ranocchia a Sport Mediaset: «Chivu non è un ripiego! Ecco perché l’Inter lo ha scelto» - Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, svela i retroscena sull’arrivo di Cristian Chivu in panchina nerazzurra, sottolineando che non si tratta di un ripiego.

? Cosa sta succedendo ? bit.ly/4l8DbHl #SportMediaset Vai su Facebook

MEDIASET - Inter, pronto un contratto biennale per Chivu; Bagno di folla a Casa Milan:Questa è la risposta più bella che i milanisti potessero dare; La Uefa: Inter-Barcellona partita più bella della storia della Champions?.

Marotta a Mediaset: «Bonny ci interessa ma non arriverà negli USA, Calhanoglu? Ecco come si sta comportando» - Il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto nel pre partita della sfida con l’Urawa ai microfoni di Mediaset. Da informazione.it

Chivu a Mediaset: «È rimasta qualche cicatrice ma la risposta dei ragazzi è stata meravigliosa! Sul modulo e sui nuovi arrivati vi dico questo» - L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’esordio sulla panchina nerazzurra contro il Monterrey Intervistato da Sport Mediaset, Cristian Chivu si è espr ... Scrive informazione.it