Chivu a Inter TV | Non era semplice affrontare l’Urawa felice per Carboni e su Lautaro…

Cristian Chivu, al suo esordio alla guida dell’Inter, si mostra entusiasta e soddisfatto dopo la vittoria contro l’Urawa Red Diamonds. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Inter TV, riflettono la determinazione e l’ottimismo del tecnico rumeno. Con il morale alle stelle, Chivu analizza il match e le emozioni di questa prima vittoria sulla panchina nerazzurra, un passo importante verso nuovi traguardi per il club.

Cristian Chivu ha commentato la vittoria dell'Inter sull'Urawa a fine partita. Le dichiarazioni del tecnico rumeno a Inter TV. Ha di che essere contento Cristian Chivu dopo la vittoria dell' Inter sull' Urawa Red Diamonds. Il tecnico rumeno ha analizzato la partita ai microfoni di Inter TV. Le sue dichiarazioni. PRIMA VITTORIA CON L'INTER – «La prima vittoria sulla panchina dell'Inter? Ma io di vittorie nell'Inter ne ho fatte quindi per me è la prova dei ragazzi, quello che hanno messo in campo. Quello che hanno cercato di fare dalla prima partita con il Monterrey e in questa, nonostante le difficoltà di affrontare due squadre che difendevano molto basse.

