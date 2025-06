chiostro di san mercuriale e icaro telecamere e ia per tutelarli

del Chiostro di San Mercuriale, un innovativo progetto di tutela e sicurezza che combina telecamere intelligenti e intelligenza artificiale. Questo sistema all’avanguardia garantisce la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, monitorando costantemente l’area e intervenendo tempestivamente in caso di intrusioni o comportamenti sospetti. Con questa tecnologia, il nostro patrimonio culturale viene protetto con precisione e rispetto, assicurando un futuro sicuro e preservato per tutti.

di Matteo Bondi Entrare nella zona verde centrale del chiostro di San Mercuriale o avvicinarsi troppo alla statua di Icaro in piazzale della Vittoria farĂ scattare un allarme: una voce preregistrata avviserĂ che si sta violando un luogo protetto, la luce dei fari aumenterĂ di intensitĂ per favorire le riprese delle telecamere e il Comando della Polizia locale verrĂ allertato. Sono alcuni degli strumenti che fanno parte del nuovo sistema avanzato di tutela dei monumenti che, in via sperimentale, verrĂ installato appunto presso Icaro e nel chiostro, basato sull’infrastruttura di videosorveglianza cittadina esistente e sull’ Intelligenza artificiale (IA). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it