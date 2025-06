China-South Asia Expo promuove cooperazione regionale rafforza legami commerciali

Il China-South Asia Expo di Kunming si conferma come un catalizzatore di crescita e collaborazione tra le due regioni. Con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e promuovere la cooperazione regionale, questa manifestazione evidenzia il ruolo strategico della Cina come uno dei principali mercati di esportazione per l’Asia meridionale. Un’occasione imperdibile per esplorare nuove opportunità di crescita e consolidare partnership durature—per scoprire di più, non perdetevi il video all’indirizzo: ...

"La Cina e' uno dei nostri piu' grandi mercati di esportazione e non potra' che crescere sempre di piu' nei prossimi anni". La nona edizione in corso del China-South Asia Expo a Kunming, in Cina, svolge un ruolo attivo nel promuovere la cooperazione regionale e nel rafforzare i legami commerciali.

