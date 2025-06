Chimera Beoni e Bianchini al top Sesto posto finale per gli aretini

La Chimera Nuoto di Arezzo conferma il suo talento e la sua crescita con un ottimo sesto posto nella Coppa Toscana Esordienti A. Diciannove giovani promesse hanno dato il massimo a Livorno, portando a casa medaglie e risultati sorprendenti. Tra le protagoniste, spiccano le prestazioni di Matilde Beoni, che ha conquistato due piazzamenti sul podio. È un segnale forte del futuro promettente che attende questa giovane squadra, pronta a salire sempre più in alto.

AREZZO Sesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana a squadre della categoria Esordienti A. La più importante manifestazione regionale rivolta ai nati tra il 2012 e il 2014 ha visto diciannove nuotatori e nuotatrici della società aretina scendere in piscina a Livorno e centrare positivi piazzamenti tra le varie discipline, tra cui spiccano i bronzi conquistati da Matilde Beoni (terza nei 100 farfalla e quarta nei 200 farfalla) e da Mattia Bianchini (terzo nei 200 farfalla e sesto nei 200 dorso). La somma dei risultati ha permesso alla Chimera Nuoto di occupare la sesta posizione nella classifica toscana tra un totale di trenta società , andando a confermare la generale qualità del movimento giovanile del Palazzetto del Nuoto di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chimera, Beoni e Bianchini al top. Sesto posto finale per gli aretini

In questa notizia si parla di: sesto - chimera - beoni - bianchini

Sesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana degli Esordienti A - La Chimera Nuoto conquista il sesto posto nella prestigiosa Coppa Toscana degli Esordienti A, una competizione che mette in mostra i giovani talenti più promettenti della regione.

Tegoleto Volley e Chimera Arezzo ancora insieme con un bel settimo posto in serie D - Termina la stagione 2024-2025, segnando il quarto anno di collaborazione tra Tegoleto Volley e GS Volley '88 Chimera Arezzo.

Sesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana degli Esordienti A; Sesto posto in Coppa Toscana per la Chimera Nuoto; Sesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana degli Esordienti A.

Chimera, Beoni e Bianchini al top. Sesto posto finale per gli aretini - Ancora piazzamenti di prestigio quelli conquistati durante le gare di Livorno: positive prestazioni nelle varie categorie. Secondo lanazione.it

Sesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana degli Esordienti A - La più importante manifestazione regionale rivolta ai nati tra il 2012 e il 2014 ha visto diciannove nuotat ... Lo riporta informazione.it