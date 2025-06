Chieti premia i giovani talenti dell’estemporanea di pittura ecco i nomi

Chieti celebra i giovani talenti dell’Estemporanea di pittura in una cerimonia emozionante presso la sala consiliare della Provincia. Tra colori e creatività, si sono distinti artisti emergenti pronti a lasciare il segno nel panorama culturale locale. Ecco i nomi dei giovani promessi, simbolo di un futuro ricco di innovazione e passione. La vittoria di questi talenti testimonia come l’arte possa essere il motore di crescita e ispirazione per tutta la comunità.

Presso la sala consiliare della Provincia di Chieti si è svolta la cerimonia di premiazione dei giovani partecipanti all'Estemporanea di pittura, un evento culturale che ha visto protagonisti numerosi talenti locali. I ragazzi premiati sono stati scelti in base ai voti ricevuti nelle tre.

In questa notizia si parla di: giovani - talenti - estemporanea - pittura

