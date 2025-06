Chiesa tratta la cessione col Liverpool la dirigenza partenopea in pole per portarlo in azzurro

Federico Chiesa si appresta a tornare in Italia, con il Napoli in pole position per accoglierlo. Dopo un'esperienza non del tutto felice in Inghilterra, il talento juventino è pronto a ripartire dal nostro campionato. La trattativa con il Liverpool si fa più concreta, aprendo nuove prospettive per il futuro dell'azzurro. L’attenzione ora è tutta rivolta a scoprire se questo trasferimento si concretizzerà, portando entusiasmo tra i tifosi partenopei.

Il giocatore pronto al rientro in Italia dopo la parentesi non felice in Inghilterra. Federico Chiesa è pronto al rientro in Italia.

