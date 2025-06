Chicco Costini Movimento Indipendenza | Aggressione USA all’Iran è ritorno alla legge del più forte

L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran ha provocato una dura reazione da parte di Chicco Costini, esponente del Movimento Indipendenza, che ha parlato senza mezzi termini di “arroganza da cowboy” e di “popolo barbaro che si sente padrone del mondo”. Secondo Costini, l’azione militare americana non è solo motivo di sdegno emotivo, ma rappresenta una svolta nel contesto geopolitico globale: “Con questa azione – afferma – gli USA confermano quanto già stava dimostrando Israele: nello scenario mondiale torna a comandare solo la forza. Il diritto internazionale, l’ONU, gli organismi sovranazionali diventano carta straccia”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Chicco Costini (Movimento Indipendenza): “Aggressione USA all’Iran è ritorno alla legge del più forte”

